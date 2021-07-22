Второй удар Израиля по Сирии нанесен в течение 48 часов Нуланд раскрыла угрожающие России подробности сделки США и Германии по «Северному потоку-2» » Украина и Польша осудили соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» Украина и Польша осудили соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Совместное заявление опубликовано на сайтах МИД Украины и Польши. «Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. Оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС», — говорится в заявлении. Соединенные Штаты пошли навстречу Германии и отказались от санкций в связи со строительством трубопровода. При этом, как заявил представитель Госдепа Нед Райс, США по-прежнему против строительства газопровода. «Мы рассматриваем его как геополитический проект Кремля, предназначенный для расширения российского влияния на Европу с помощью энергоносителей, и как ресурс, позволяющий обойти Украину, — цитирует Прайса газета Wall Street Journal. — Мы не скрывали, что это плохая сделка для Германии, для Украины и для Европы». Германия в ответ на сговорчивость американцев обязалась поддержать США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет, а также пообещала инициировать санкции против России в случае агрессивных действий Москвы в отношении Киева. Кроме того, Берлин пообещал техническую поддержку интеграции Украины в европейскую систему электроснабжения, реформам украинского энергетического сектора и модернизации систем газоснабжения.