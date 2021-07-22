У викраденні судді Чауса були задіяні співробітники українських спецслужб – генпрокурор Молдови

Правоохоронні органи Молдови завершили розслідування викрадення колишнього судді Миколи Чауса, який втік з України. Тепер вони чекають відповіді своїх українських колег на запити.

Про це заявив генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло, повідомляє молдавське видання Point.

«Можу вам сказати, що були задіяні державні установи. Ми встановили людей, які були причетні до справи Чауса», – сказав він.

Стояногло додав, що до викрадення причетні співробітники українських спецслужб.

«Ми ідентифікували людей, які брали участь в спецструктурах України. В основному ми завершили розслідування тут, в Республіці Молдова», – підкреслив генпрокурор Молдови.

Стояногло зазначив, що Молдова завершила розслідування.

«Ми відправили кілька запитів про встановлення судових доручень в Україні і чекаємо відповідей», – сказав він.

«Наше завдання – ідентифікувати людей, які приїхали з України і проводили відповідні операції тут, в Республіці Молдова», – додав генпрокурор.

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