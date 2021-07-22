«Теплые фото» — Милла Йовович показала, как отдыхает с семьей в Ванкувере

Американская актриса с украинскими корнями Милла Йовович поделилась с поклонниками серией семейных фото. Звезда показала кадры, как отдыхала с самыми родными в Ванкувере, что в Канаде.

Известная американская актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве, активно ведет страницу в социальных сетях, где демонстрирует яркие моменты из своей жизни. На этот раз она очаровала фотографиями из семейного путешествия.

Знаменитость вместе с 56-летним мужем Полом Андерсоном и двумя дочерьми, 13-летней Эвер и 6-летней Дашиэл, отправилась в Ванкувер, в Канаде.

Там семья отправилась на экскурсию на лодках, где наблюдала за видами. Они также готовили гамбургеры и купались в водопаде.

«Мы провели невероятный день, когда взяли детей на экскурсию по фьорду Индиан-Арм на лодке. Нам было очень весело находить красивые места для купания у водопадов. На лодке даже было барбекю, мой муж пожарил нам несколько гамбургеров прямо там, на воде! Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие», – написала Мила Йовович.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники поделились впечатлениями от теплых семейных фото Милы Йовович:

«Невероятно! Наслаждайтесь этим временем»;

«Прекрасная семья»;

«Вот так жизнь!»;

«Очаровательно»;

«Старшая дочь так на тебя похожа».