Техасским учителям запретили осуждать ку-клукс-клан на уроках

Сенат штата Техас проголосовал за принятие законопроекта, который блокирует требование к школьным учителям преподавать моральное осуждение ку-клукс-клана. Об этом сообщает NBC. Такое требование продвигала техасская Палата представителей вместе с другими нововведениями в школьную программу.

В продвигаемой инициативе Палаты представителей содержались требования к преподаванию в школах «истории превосходства белой расы» с критических позиций, осуждению рабства и ку-клукс-клана, освещению исторических достижений «маргинальных» борцов за права и свободы, таких как Мартин Лютер Кинг и движение суфражисток.

Однако все эти пункты были заблокированы Сенатом. «Учителей нельзя принуждать к обсуждению широко обсуждаемого и в настоящее время спорного вопроса государственной политики или социальных дел», — сообщается в финальной версии законопроекта. Документ уже подписан губернатором штата Грегом Эбботтом и вступит в силу в сентябре. NBC подчеркивает, что и большинство в техасском Сенате, и губернатор Эббот — республиканцы.

В июне экс-президент США Дональд Трамп напомнил о растущей популярности критической расовой теории в американских академических кругах. По его словам, таким образом левые пытаются представить историю, культуру и традиции американцев в негативном свете. 45-й глава государства счел преподавание школьникам осуждающих историю США теорий «национальным суицидом» и призвал соотечественников внимательно присматриваться к учебным программам.

В мае офицера ВВС США Мэтью Ломайера (Matthew Lohmeier) сместили с должности командира эскадроном за осуждение преподавания солдатам в воинских частях марксизма и критической расовой теории.