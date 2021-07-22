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Талибы взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан»  взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

При этом в ведомстве подчеркнули, что заявление Министерства иностранных дел России о захвате террористами всего периметра границы Афганистана с республикой не соответствуют действительности. Официальный Душанбе эту информацию пока не комментировал.

22 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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