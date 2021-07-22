Суд обязал ГБР Украины возбудить дело о возможной госизмене Зеленского

Суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший депутат Рады Андрей Тетерук.

Он отметил в Facebook, что жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме.

Группа депутатов добивалась возбуждения дела против Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию участников ЧВК «Вагнер». Речь идет о 33 гражданах РФ, задержанных в июле 2020 года в Белоруссии. Власти республики назвали их бойцами ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке теракта и массовых беспорядков перед выбопами президента.

Киев потребовал выдать часть задержанных, подозреваемых их в «терроризме и участии в конфликте в Донбассе». Однако Минск снял с задержанных обвинения и передал России.