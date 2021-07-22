Старейший работающий холодильник Великобритании «отобрал титул» у принца Чарльза

Продавец холодильников Джонатан Керри (Jonathan Kerry) нашел старинный бытовой прибор в графстве Глостершир, когда пенсионеры попросили его проверить сломавшийся современный холодильник. Керри с удивлением увидел в их доме холодильник фирмы Electrolux 1930-х годов выпуска, который отлично работает.

81-летний хозяин уникального прибора по имени Роберт, рассказал о реакции специалиста на находку: «Он как будто Тутанхамона увидел! Вы бы видели его изумление!».

Выяснилось, что холодильник купили родители жены Роберта в 1949 году. Уже тогда бытовой прибор был подержанным, однако безотказно прослужил с тех пор более 70 лет. Пенсионер рассказал, что в последние годы «заслуживающий медали» холодильник они с женой используют только на Рождество или когда собирают большой урожай яблок. Однако этим летом современный потомок довоенного прибора не выдержал жары, и «ветеран» снова заступил на пост.

Роберт рассказал, что в конце 1940-х годов холодильник считался роскошью. Пенсионер добавил, что старый Electrolux давно стал семейной реликвией и будет передаваться по наследству и дальше.

По информации издания, пара из Глостершира отобрала неофициальное звание обладателя самого старого работающего холодильника в Великобритании у самого принца Чарльза. Раньше старейшим считался холодильник из его шотландской резиденции в замке Мэй. Там все еще работает бытовой прибор компании Frigidaire 1954 года выпуска.