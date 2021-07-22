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США готовы рассмотреть санкции против «Северного потока-2» даже соглашения с Германией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом «Северный поток-2». Об этом она сообщила на брифинге, передает «Интерфакс».

«В соответствии с действующими законами, мы продолжим поиск объектов, которые могут участвовать в деятельности, за которую полагается ввести санкции», — сказала она.

Псаки подчеркнула, что задача Штатов — «снизить геополитическое воздействие» проекта.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку — 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

22 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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