Создан имплантат, способный вернуть человеку тактильные ощущения

Многочисленные исследовательские группы по всему миру разрабатывают различные варианты трибоэлектрического наногенератора (TENG), способного преобразовать механическую энергию окружающей среды в электричество. Группа ученых кафедры биомедицинской инженерии Тель-Авивского университета создала уникальный имплантат, способный восстановить чувствительность любого участка человеческого тела.
По заявлению разработчиков, в ходе эксперимента была показана высокая эффективность методики при восстановлении тактильных ощущений кончиков пальцев пациента. Чувствительность различных участков тела человека обычно снижается в результате повреждения нервов при ранениях, ожогах или ушибах. Ученые вживляли под кожу пациента имплантат TENG, способный генерировать электрический заряд в процессе трения друг о друга двух разных диэлектрических материалов. Такой подход позволяет имитировать работу поврежденных нервов человека.
Первые испытания TENG были проведены на крысах, задним лапам которых вернули тактильные ощущения, что позволило животным с поврежденными нервами восстановить навыки ходьбы. В ближайшем будущем запланированы эксперименты с людьми.
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