Создан имплантат, способный вернуть человеку тактильные ощущения

По заявлению разработчиков, в ходе эксперимента была показана высокая эффективность методики при восстановлении тактильных ощущений кончиков пальцев пациента. Чувствительность различных участков тела человека обычно снижается в результате повреждения нервов при ранениях, ожогах или ушибах. Ученые вживляли под кожу пациента имплантат TENG, способный генерировать электрический заряд в процессе трения друг о друга двух разных диэлектрических материалов. Такой подход позволяет имитировать работу поврежденных нервов человека.

Многочисленные исследовательские группы по всему миру разрабатывают различные варианты трибоэлектрического наногенератора (TENG), способного преобразовать механическую энергию окружающей среды в электричество. Группа ученых кафедры биомедицинской инженерии Тель-Авивского университета создала уникальный имплантат, способный восстановить чувствительность любого участка человеческого тела.

Разработанный израильскими учеными имплантат представляет собой две пластины квадратной формы, размещенные одна над другой при минимальном зазоре. В процессе прикосновения пальцами рук к поверхности создается давление и при соприкосновении пластин генерируется электрический заряд, поступающий по проводам к здоровым нервным окончаниям, передающим сигнал далее в центральную нервную систему. Для работы имплантата не требуется дополнительный источник питания.

Первые испытания TENG были проведены на крысах, задним лапам которых вернули тактильные ощущения, что позволило животным с поврежденными нервами восстановить навыки ходьбы. В ближайшем будущем запланированы эксперименты с людьми.