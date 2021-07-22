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Создан имплантат, способный вернуть человеку тактильные ощущения

Многочисленные исследовательские группы по всему миру разрабатывают различные варианты трибоэлектрического наногенератора (TENG), способного преобразовать механическую энергию окружающей среды в электричество. Группа ученых кафедры биомедицинской инженерии Тель-Авивского университета создала уникальный имплантат, способный восстановить чувствительность любого участка человеческого тела.

По заявлению разработчиков, в ходе эксперимента была показана высокая эффективность методики при восстановлении тактильных ощущений кончиков пальцев пациента. Чувствительность различных участков тела человека обычно снижается в результате повреждения нервов при ранениях, ожогах или ушибах. Ученые вживляли под кожу пациента имплантат TENG, способный генерировать электрический заряд в процессе трения друг о друга двух разных диэлектрических материалов. Такой подход позволяет имитировать работу поврежденных нервов человека.

Разработанный израильскими учеными имплантат представляет собой две пластины квадратной формы, размещенные одна над другой при минимальном зазоре. В процессе прикосновения пальцами рук к поверхности создается давление и при соприкосновении пластин генерируется электрический заряд, поступающий по проводам к здоровым нервным окончаниям, передающим сигнал далее в центральную нервную систему. Для работы имплантата не требуется дополнительный источник питания.

Первые испытания TENG были проведены на крысах, задним лапам которых вернули тактильные ощущения, что позволило животным с поврежденными нервами восстановить навыки ходьбы. В ближайшем будущем запланированы эксперименты с людьми.

22 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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