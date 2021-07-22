Скарлетт Йоханссон пожаловалась на режиссеров-мужчин в Голливуде

Известная актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что в начале кинокарьеры режиссеры часто гиперсексуализировали ее роли. Об этом она рассказала в интервью газете The Sun.

Скарлет начала сниматься в кино еще подростком и уже тогда столкнулась с созданием определенного образа, несвойственного ей и ее возрасту.

«Когда я только начинала карьеру лет в 20 и даже в подростковые годы, я чувствовала, что постоянно играю однотипные гиперсексуализированные роли. Что, кажется, тогда было нормальным для окружающих. И хотя это не было частью моего собственного поведения, это амплуа было создано для меня группой мужчин в индустрии», – отметила Йоханссон.

При этом звезда подчеркнула, что сейчас климат в Голливуде сильно изменился, и у женщин появилось множество возможностей раскрыть свой творческий потенциал.

Ранее Йоханссон выступила против кинопремии Золотой глобус. Актриса обвинила членов ассоциации, которая присуждает награды, в неподобающем поведении, «граничащим с сексуальными домогательствами».