Сенаторы от обеих партий критикуют соглашение о «Северном потоке-2»

США и Германия в среду обнародовали соглашение о противостоянии проекту газопровода «Северный поток-2», в соответствии с которым Берлин обязался бороться с любыми попытками России использовать энергоносители в качестве оружия против Украины и других стран Центральной и Восточной Европы.

Эти меры, похоже, не удовлетворили американских законодателей, которые уже в течение нескольких лет противостоят строительству российского трубопровода.

Сенатор-республиканец Тед Круз, который отказывался утверждать кандидатов Джо Байдена на высокие позиции в Госдепартаменте из-за опасений по поводу «Северного потока-2», заявил, что сегодняшнее соглашение станет «знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников».

По словам источников в Конгрессе, Круз и еще несколько законодателей от обеих партий «пришли в ярость» из-за того, что президент Байден отказался от введения санкций, ранее утвержденных Конгрессом в отношении российского газопровода. Сенаторы, как сообщили источники, «работают над тем, чтобы заставить администрацию принять санкции».

Сенатор-демократ Джин Шахин, входящая в состав сенатского Комитета по международным отношениям, заявила, что она не уверена в том, что соглашение позволит смягчить негативные последствия введения «Северного потока-2» в строй.

Трубопровод, как заявила Шахин, «дает Кремлю возможность распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу».

«Я скептически отношусь к тому, что этого будет достаточно, если ключевой игрок – Россия – откажется играть по правилам», – подчеркнула Шахин.