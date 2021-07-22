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Режиссёр «Прочь» и «Мы» представил первый постер своего следующего фильма — «Нет»

Постановщик и сценарист Джордан Пил раскрыл название своего следующего фильма — Nope («Нет», «Не-а»). Постер с датой релиза он опубликовал своём твиттере: на изображении можно увидеть небольшой город в горах, над которым нависла туча с «хвостом» от летающего змея.

Подробности о сюжете пока что не раскрываются, но, судя по всему, это снова будет хоррор — как и предыдущие две режиссёрские работы Пила.

Главные роли в картине исполнят:

  • Дэниел Калуя («Прочь», «Иуда и чёрный мессия»);
  • Стивен Ян («Ходячие мертвецы», «Минари»);
  • Кеке Палмер («Стриптизёрши»);
  • Барби Феррейра («Эйфория»);
  • Брэндон Переа («ОА»).

В прокат США фильм планируют выпустить 27 августа 2022 года. Судя по упоминанию на постере, некоторые сцены «Нет» сняты на IMAX-камеры — судя по всему, это будет первый в карьере режиссёра релиз в этом формате.

22 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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