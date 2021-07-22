Режиссёр «Прочь» и «Мы» представил первый постер своего следующего фильма — «Нет»

Постановщик и сценарист Джордан Пил раскрыл название своего следующего фильма — Nope («Нет», «Не-а»). Постер с датой релиза он опубликовал своём твиттере: на изображении можно увидеть небольшой город в горах, над которым нависла туча с «хвостом» от летающего змея.
Подробности о сюжете пока что не раскрываются, но, судя по всему, это снова будет хоррор — как и предыдущие две режиссёрские работы Пила.
Главные роли в картине исполнят:
- Дэниел Калуя («Прочь», «Иуда и чёрный мессия»);
- Стивен Ян («Ходячие мертвецы», «Минари»);
- Кеке Палмер («Стриптизёрши»);
- Барби Феррейра («Эйфория»);
- Брэндон Переа («ОА»).
В прокат США фильм планируют выпустить 27 августа 2022 года. Судя по упоминанию на постере, некоторые сцены «Нет» сняты на IMAX-камеры — судя по всему, это будет первый в карьере режиссёра релиз в этом формате.
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