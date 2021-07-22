«Хочу пить!» — протесты из-за нехватки воды в Иране переходят в политические Суд обязал ГБР Украины возбудить дело о возможной госизмене Зеленского » Режиссёр «Прочь» и «Мы» представил первый постер своего следующего фильма — «Нет» Постановщик и сценарист Джордан Пил раскрыл название своего следующего фильма — Nope («Нет», «Не-а»). Постер с датой релиза он опубликовал своём твиттере: на изображении можно увидеть небольшой город в горах, над которым нависла туча с «хвостом» от летающего змея. Подробности о сюжете пока что не раскрываются, но, судя по всему, это снова будет хоррор — как и предыдущие две режиссёрские работы Пила. Главные роли в картине исполнят: Дэниел Калуя («Прочь», «Иуда и чёрный мессия»);

(«Прочь», «Иуда и чёрный мессия»); Стивен Ян («Ходячие мертвецы», «Минари»);

(«Ходячие мертвецы», «Минари»); Кеке Палмер («Стриптизёрши»);

(«Стриптизёрши»); Барби Феррейра («Эйфория»);

(«Эйфория»); Брэндон Переа («ОА»). В прокат США фильм планируют выпустить 27 августа 2022 года. Судя по упоминанию на постере, некоторые сцены «Нет» сняты на IMAX-камеры — судя по всему, это будет первый в карьере режиссёра релиз в этом формате.