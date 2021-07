Операции по пересадке сухожилий при параличе рук в клинике Асаф-ха-Рофэ Техасским учителям запретили осуждать ку-клукс-клан на уроках » Разведенная певица Адель нашла нового возлюбленного Разведенная британская поп-певица Адель завела близкие отношения со спортивным суперагентом Ричем Полом. Об этом сообщает The New York Post. Пару заметили сидящими вместе во время пятого матча финала НБА в воскресенье, 18 июля. «Они совершенно точно встречаются», — подчеркнул источник издания. Отмечается, что в статье про Пола, опубликованной этим летом в New Yorker, новый возлюбленный Адель упоминал, что он «проводил время» со «знаменитой поп-звездой». Рич Пол — основатель Klutch Sports Group и глава UTA Sports. Помимо этого, он является спортивным агентом таких американских баскетболистов, как Леброн Джеймс, Бен Симмонс, Тристан Томпсон-младший Смит, а также представляет интересы Дреймонда Грина и Энтони Дэвиса. В 2011 году Адель встречалась с бизнесменом Саймоном Конекки, через год у них родился сын Анджело. Позже пара тайно поженилась на закрытой церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе. В 2019 году певица подала на развод, в марте текущего года чета официально развелась.