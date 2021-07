НБУ підвищив облікову ставку до 8% В США нашли смертельную обезьянью оспу » Python как первый язык программирования Новичкам часто советуют начать свой путь в разработке с изучения языка Python. Первые шаги в IT с использованием данной технологии и вправду достаточно комфортный. Язык обладает сравнительно простым синтаксисом, его код минималистичный и легкочитаемый. Плюс будучи объектно-ориентированным, Пайтон позволяет сразу освоить базу, на которой основаны многие другие популярные технологии разработки. Что такое Python? Это высокоуровневый язык с динамической строгой типизацией. В 1980-х его создал Гвидо Ван Россум, чтобы повысить производительность разработчиков. И, надо сказать, ему это удалось. Чтобы написать простой код на Python, нужно в 2-3 раза меньше строк, чем в других языках. Интерпретируемые программы, написанные на Питоне, запускаются на любых ОС, в том числе на топовых платформах: Windows, Mac OS X, Linux. Технология комбинируется с продуктами, созданными на других языках, например, на C или C++. Создать первую программу на Python получается уже спустя пару часов обучения. Все благодаря несложному синтаксису и понятной логике. Плюс это высокоуровневый язык, который не требует от разработчика навыков управления памятью или сборщиком мусора. Все происходит автоматически. Это язык общего назначения. Вот, что пишут на Питоне: веб-сервисы;

десктопные программы;

мобильные приложения;

компьютерные игры;

embedded-системы;

скрипты для системного администрирования, тестирования, анализа данных. Технология актуальна и востребована на айти-рынке. Так что Питон как первый язык программирования – хорошее решение. Осталось только решить, как и где изучать технологию. Основы Пайтон для новичков Правильный старт в IT – гарантия быстрого и качественного становления как программиста.