Принцип работы демо слотов Париматч

Parimatch – это известная букмекерская контора, предоставляющая своим клиентам ставки как на обычные спортивные события, так и на киберспорт. Компания оказывает свои услуги не только в России, но и на территории всего бывшего Советского Союза. А украинские игроки дополнительно могут попробовать себя в слотах и TV-играх. Украинская Рarimatch версия для компьютера официально существует начиная с 2021 года. Также у компании есть мобильная версия, с помощью которой удобно заключать ставки на спорт. Компания действует на основании лицензии №84 от 09.03.2021, срок которой составляет 5 лет.

Официальный сайт букмекерской конторы Parimatch

Официальный портал Parimatch выполнен в классических для компании черно-желтых тонах. В левой части представлены доступные виды спорта и топовые матчи по них. В верхней части – следующие разделы:

пари в Лайв и в Прематч;

слоты;

TV-игры.

В правой части главной страницы сайта располагается форма для авторизации и регистрации, а также купон. Играть в онлайн казино бесплатно можно на странице демо слоты Париматч, а потом перейти к игре на деньги. Преимущество официального игрового портала заключается в том, что оно не перегружено лишними информационными баннерами

Остальные пункты скрыты во всплывающем меню, которое располагается в верхнем левом углу сайта. Здесь можно найти:

Топ Экспресс;

раздел с избранным;

слоты;

Лайв Казино;

BetGames;

TVBET.

Здесь же можно пообщаться с технической поддержкой и настроить язык. Сайт работает на украинском, русском и английском языках.

Как зарегистрировать аккаунт на сайте Parimatch

Заключать пари на сайте могут только те клиенты, которые прошли регистрацию. Поэтому беттеру в первую очередь нужно зарегистрировать свой аккаунт. Для этого в правом верхнем углу нужно нажать на клавишу «Регистрация»..

Откроется регистрационная форма, которую нужно заполнить. В ней следует указать свой номер мобильного телефона, пароль, а также согласиться с условиями сайта, что клиенту есть 21 год. После этого необходимо нажать на клавишу «Зарегистрироваться».

Вход в личный кабинет

Для того чтобы осуществить Рarimatch.ua вход, необходимо в правом верхнем углу нажать на клавишу «Вход». После этого откроется форма для авторизации.

Parimatch вход осуществляется по двум данным – это номер мобильного телефона, подтвержденный при регистрации, и пароль. После этого необходимо нажать на клавишу «Вход».

Как восстановить доступ к личному кабинету

Если беттер забыл пароль от личного кабинета – его легко восстановить. Для этого под формой для авторизации необходимо нажать на клавишу «Забыл пароль?». После чего откроется специальная форма.

В форме нужно ввести свой номер телефона, указанный при регистрации, и нажать на клавишу «Восстановить». На мобильный придет проверочный код. После этого можно придумать новый пароль для личного кабинета.

Бонусные акции

На данный момент у компании отсутствуют бонусные программы, которые могли бы привлечь новых или постоянных клиентов. Размер бонуса за регистрацию 77 фриспинов от Париматч смотрите при переходе по ссылке https://gorilla.in.ua/obzor/bonus-za-registratsiyu-77-frispinov-ot-parimatch, где вы также сможете забрать бесплатные спины. Скорее всего это происходит из-за того, что сайт является относительно новым, и разработчики попросту не успели внедрить новшества. А пока что единственная акция, которая представлена на сайте (Акция ЕВРО 2020) является нерабочей.

Процедура верификации

Для того чтобы беттер мог совершать ставки на спорт, ему необходимо пройти процедуру верификации и подтвердить свой аккаунт. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет. Войти в раздел «Подтверждение счета». Загрузить скан своего паспорта, а также банковской карты или водительского удостоверения. Сделать селфи с одним из документов согласно инструкции.

Селфи должно быть хорошего качества. Служба технической поддержки принимает только цветные фотографии. Документы проверяются в течение 30 минут после их подачи.

Как пополнить счет

Рarimatch пополнить могут пользователи, прошедшие регистрацию. Компания предлагает сделать это с помощью банковской карты, либо платежной системы Pay. Вывод может совершаться теми же способами и банковским переводом. Пополнение и вывод средств осуществляется в гривне.

Вывод

Официальный сайт букмекерской конторы имеет удобный функционал и максимальное количество полезной информации при минимальной рекламе. Однако разработчикам все еще есть к чему стремиться например, не хватает раздела с бонусами и мобильного приложения.