Операции по пересадке сухожилий при параличе рук в клинике Асаф-ха-Рофэ » Палеопатологи обнаружили семейные скелетные аномалии у чешских аристократов Чешские палеопатологи исследовали скелетные аномалии на останках семи членов семьи Свеэртс-Спорцк XVII–XX веков. Результаты работы показали высокое сходство патологий у близких родственников, некоторые из которых можно назвать семейными — смещение позвонков на границе шейного и грудного отделов, гипоплазию двенадцатого ребра. Статья опубликована в International Journal of Paleopathology. В последнее время у ученых и медиков возрос интерес к широкому спектру наследственных патологий, в том числе к генетическим заболеваниям скелета, которые составляют более половины всех врожденных заболеваний. Однако в археологическом контексте такие аномалии регистрировались в основном как отдельные случаи. До сих пор популяционные исследования остаются немногочисленными. Редким исключением представляется исследовательский проект, в котором анализируются останки многих представителей фамилии Медичи. Это позволило, например, выявить некоторые семейные заболевания коленного сустава. Кроме того, на останках Джованны Австрийской и ее дочери Анны (XVI век), извлеченных из капеллы Медичи во Флоренции, палеопатологи обнаружили двустороннюю дисплазию вертлюжной впадины, при этом головки бедренных костей у обеих женщин продолжали нормально сочленяться в тазобедренном суставе. Ян Цврчек (Jan Cvrcek) совместно с коллегами из Национального музея Праги исследовал скелетные останки семи членов благородной семьи Свеэртс-Спорцк XVII–XX веков из города Градец-Кралове, чтобы оценить степень сходства биологически родственных индивидов по аномалиям развития костей. Ученые проанализировали 89 возможных патологий, причем морфологическая оценка верифицировалась с помощью компьютерной томографии. Примеры аномалий развития скелета Jan Cvrcek et al. / International Journal of Paleopathology, 2021 Результаты исследования показали наибольшую степень сходства в аномалиях развития скелета между братом и сестрой, отцом и сыном, а также между двумя мужчинами дальнего родства. В пределах выборки также наблюдалась высокая степень сходства между женщиной и ее праправнуком. Больше всего от группы отличалась единственная неродственная женщина. Скелет одного индивида не был включен в расчеты, так как принадлежал ребенку, останки которого очень плохо сохранились. Ученые отметили, что степень сходства между членами семьи Свеэртс-Спорцк на основе анализа скелетных аномалий соответствует результатам прошлых исследований, в которых изучались размеры лобных пазух. Исследователи обнаружили несколько аномалий, которые можно называть семейными, например, смещение позвонков на границе шейного и грудного отделов, гипоплазию двенадцатого ребра. Исследователи отмечают положительную связь между биологической дистанцией и степенью морфологического сходства между индивидами, что потенциально позволяет использовать данный метод в качестве вспомогательного инструмента для установления семейного родства.