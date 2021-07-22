Откуда взялась пицца и что мы о ней знаем?

Пицца — это блюдо, от которого невозможно отказаться. Она является популярной по всему миру, тысячи заведений предлагают клиентам свои вариации приготовления, сотни шеф-поваров придумывают авторскую рецептуру для создания еще более аппетитной лепешки и сочной начинки. У клиентов есть возможность заказать пиццу в Харькове с индивидуальным набором ингредиентов или в одном из классических исполнений.

История возникновения пиццы

Принято считать — что пицца является традиционным итальянским блюдом. Однако, не так давно ученые выяснили, что похожее по внешнему виду и рецептуре блюдо готовили еще древние викинги, используя для этого плоскую металлическую посуду. Сегодня нам доступна пицца на дом в огромном изобилии вкусов и форм, хотя раньше ассортимент ограничиваться всего несколькими видами блюда (сегодня насчитывают несколько десятков тысяч вкусов пиццы).

Лепешки с начинкой выпекали издавна в разных концах света, поэтому сказать, где они возникли впервые сегодня довольно трудно. Известно лишь то, что именно название блюда «пицца» впервые прозвучало в Неаполе, с тех пор именно он стал считаться ее родиной.

В течение нескольких веков в Италии pizza считалась пищей бедняков. Первые пиццерии появились именно в кварталах, где жил рабочий класс. Лишь спустя годы она стала популярной среди богачей, ключевую роль в этом сыграла Королева Маргарита Савойская.

Неизвестное о популярном блюде

Пиццу любит каждый человек, независимо от возраста и социального статуса. Однако мало кто знает интересные факты о традиционном итальянском блюде:

в мире ежедневно съедается больше 550 000 000 пицц, эта цифра увеличивается на выходных;

самая большая пицца в мире была изготовлена в Италии — ее диаметр составлял 40 метров;

самая дорогая пицца готовится в итальянском городе Салерно — она стоит 12000 долларов;

в 1986 году в США октябрь был провозглашен месяцем пиццы (его празднуют и сегодня), в Европе день пиццы — 9 февраля;

в 2001 году Pizza Hut начала доставку пиццы на международную космическую станцию, актуальную и сегодня;

первая в мире пиццерия была открыта еще в 1738 году в Неаполе, она функционирует до сих пор;

80% участников интернет-опроса назвали пиццу своим любимым блюдом.

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Пицца в современности

Современная пицца от https://lapiec-pizza.kh.ua/ru/ — это настоящее произведение искусства, включающее в себя огромное количество различных вкусовых вариантов. В качестве начинки используются самые разнообразные ингредиенты — от разных видов сыров и овощей до мясных и рыбных компонентов. Существует также разные варианты создания теста — к примеру, в последнее время популярность набирает основа черного цвета Эксперименты и появление уникальных видов пиццы с необычными ингредиентами позволяет угодить каждому клиенту.