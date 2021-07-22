От создателя «Пилы»: вышел трейлер нового хоррора «Злое»

Фильмография Джеймса Вана, наиболее известного по проектам «Пила», «Заклятие» и «Астрал», скоро пополнится новым фильмом ужасов «Злое». Помимо хорроров режиссер работал над супергеройским кино «Аквамен», вторая часть которого должна выйти в 2022 году.

Что касается картины «Злое», за нее отвечала студия Warner Bros. Вместе с Акелой Купер и Ингрид Бису Ван выступил одним из соавторов сценария. В центре сюжета девушка Мэдисон, которую сыграла Аннабелль Уоллис. Она видит жуткие кошмары, но вскоре понимает, что все ее ночные видения происходят на самом деле.

Из новостей Мэдисон узнает об убийстве, которое она своими глазами видела во сне. Позже девушка начинает догадываться, что виновник трагедий — таинственное существо Гэбриел, с которым она впервые повстречалась еще в детстве. Мэдисон собирается положить конец убийствам, пока зло не добралось до нее раньше.

Партнерами Аннабелль Уоллис по съемочной площадке стали Джейк Эйбел, Жаклин Маккензи и Маккенна Грейс. Съемки фильма «Злое» завершились еще в конце 2019-го. Изначально планировалось запустить кино в прокат в августе прошлого года, но пандемия внесла коррективы. Премьера хоррора состоится 9 сентября, а на HBO Max кинолента появится 10 сентября.

Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=VVzVl5MdzRc