Операции по пересадке сухожилий при параличе рук в клинике Асаф-ха-Рофэ

В израильском медицинском центре Асаф-ха-Рофэ работает отделение хирургии руки и кисти – крупнейшее в стране. Каждый год здесь проходят лечение 5000 пациентов. В отделении оперируют как взрослых, так и детей. Ортопеды Асаф-ха-Рофэ выполняют сложные уникальные операции, которые проводятся лишь в немногих клиниках мира. В их число входит пересадка сухожилий при параличе верхней конечности.

Почему стоит пройти операцию в клинике Асаф-ха-Рофэ?

Врачи отделения хирургии руки и кисти медцентра Асаф-ха-Рофэ каждый год выполняют более 1100 операций на верхних конечностях. Это значит, что они обладают большим и разнообразным опытом выполнения хирургических вмешательств такого рода. Клиника оснащена современным оборудованием, позволяющим вести непрерывные мониторинг состояния пациента во время многочасовых операций.

Кто и когда может пройти операцию?

Пересадка сухожилий чаще всего проводится людям с повреждениями шейного отдела спинного мозга. Показаниями к этой операции являются:

детский церебральный паралич;

инсульты;

черепно-мозговые травмы;

врожденные пороки развития;

атрофия мышц спины.

Для выполнения операции необходимо, чтобы у пациента были целы мышцы, сухожилия которых подходят для пересадки. К ним относятся часть дельтовидной мышцы, плечелучевая мышца и длинный лучевой разгибатель запястья. Эти мышцы можно считать «запасными», т.к. движения, за которые они отвечают, дублируются другими мышцами.

Пересадку сухожилий после травмы выполняют, когда завершится восстановление мышц. Это обычно происходит через 6 месяцев. Однако провести операцию можно и через несколько лет после травмы. При этом пациент должен быть в хорошей физической форме, чтобы выполнять упражнения, необходимые для реабилитации.

Какие движения поможет восстановить операция?

Пересадка сухожилий позволяет восстановить следующие виды движений:

разгибание локтя;

разгибание запястья;

способность захватывать и удерживать предметы;

сгибание большого пальца.

Опыт показывает, что пересадка сухожилия значительно улучшает функционирование руки.

Как проходит хирургическое вмешательство?

Во время операции исходная мышца остается на месте, ее кровоснабжение и нервы сохраняются. Хирург отсоединяет от кости сухожилие, подходящее для пересадки, и прикрепляет его к другому участку кости или к другому сухожилию. После этого сухожилие будет выполнять новые функции.

Операция проводится под общим наркозом и длится 2-6 часов. Это сложное хирургическое вмешательство в клинике Асаф-ха-Рофэ выполняют хирурги-ортопеды со стажем не менее 10-15 лет. Одновременно с пересадкой сухожилий может быть осуществлена трансплантация нервов.

Как проходит восстановление после операции?

Послеоперационная госпитализация занимает 2-3 дня. После этого в течение 4-8 недель необходимо обеспечить прооперированной руке покой и носить бандаж. Продолжительность восстановления будет зависеть от вида операции.

Для реабилитации потребуются специальные упражнения, которые можно будет выполнять под дистанционным руководством израильского специалиста – в рамках телемедицины.