Нуланд раскрыла угрожающие России подробности сделки США и Германии по «Северному потоку-2»

Власти США предпочли не рисковать отношениями со своим ключевым союзником Германией и потому согласились на сделку с Берлином по газопроводу «Северный поток-2». Об этом, выступая перед конгрессменами, заявила замглавы Госдепа Виктория Нуланд.

По ее словам, в соглашении есть пункт о том, что власти Германии будет добиваться санкций Евросоюза против России, если та продолжит «агрессивные действия» в отношении Украины, а также принимать таковые на национальном уровне.

«Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, для ограничения экспорта российской энергии в Европу, если Москва будет использовать энергопоставки в качестве оружия», — отметила заместитель госсекретаря.

Сделка обсуждалась «с украинцами» и США «не пытались заставить Украину молчать», о чем написала газета Politico, заявила Нуланд. Наоборот, по ее словам, американская администрация уделила внимание «запросам» Киева и его «слабым местам».

«Украина — это суверенное государство, которое говорит само за себя», — подчеркнула заместитель Энтони Блинкена.

Стороны прописали в соглашении «поддержку продления на 10 лет» контракта на транзит газа из России в Европу через Украину. Действующий истекает в 2024 году.

«Это плохая ситуация и плохой трубопровод, но мы должны помочь Украине», — описала ситуацию Нуланд.