НБУ підвищив облікову ставку до 8%

На сайті НБУ зазначається. що в умовах “суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску” таке рішення є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.

“У першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів”, – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що базова інфляція у червні пришвидшилася до 7,3% та помітно перевищила квітневий прогноз (6,8%З Це пов’язують зі збереженням високого споживчого попиту та зростанням виробничих витрат підприємств, у тому числі на оплату праці. Окрім того, наразі зростають світові ціни на продовольство та енергоресурси.

З огляду на це Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8,0% до 9,6%. Там прогнозують, що після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки новому врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії.

Окрім того, у НБУ сподіваються, що підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування

“Інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року”, ㅡ зазначають у Нацбанку.