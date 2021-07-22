«Нам не нужны скандалы»: Netflix не хочет пиарить принца Гарри в «Короне»

Стало известно, что принц Гарри обращался с личной просьбой к создателям сериала «Корона» на Netflix незадолго до того, как объявил о работе над своей новой автобиографической книгой.

Монарх просил, чтобы его роль в сериале исполнил британский актер Дэмиэн Льюис, но авторы шоу не поддержали такую инициативу. В студии до сих пор не уверены, нужно ли им это.

Дело в том, что продюсеры «Короны» не хотят освещать последние скандалы в королевской семье, которые начались после эмиграции Гарри и Меган Маркл в США, где они дали откровенное интервью Опре Уинфри.

«Давайте подождем 20 лет, когда вся эта история утихнет. Я не хочу как-то освещать жизнь Гарри и Меган сейчас. Мне кажется, что это неэтично как минимум», — заявил создатель сериала Питер Морган, сообщает Daily Express.

Источник фото: Legion-Media