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«Нам не нужны скандалы»: Netflix не хочет пиарить принца Гарри в «Короне»

36-летний принц просил, чтобы его роль сыграл 50-летний актер.

Стало известно, что принц Гарри обращался с личной просьбой к создателям сериала «Корона» на Netflix незадолго до того, как объявил о работе над своей новой автобиографической книгой.

Монарх просил, чтобы его роль в сериале исполнил британский актер Дэмиэн Льюис, но авторы шоу не поддержали такую инициативу. В студии до сих пор не уверены, нужно ли им это.

Дело в том, что продюсеры «Короны» не хотят освещать последние скандалы в королевской семье, которые начались после эмиграции Гарри и Меган Маркл в США, где они дали откровенное интервью Опре Уинфри.

«Давайте подождем 20 лет, когда вся эта история утихнет. Я не хочу как-то освещать жизнь Гарри и Меган сейчас. Мне кажется, что это неэтично как минимум», — заявил создатель сериала Питер Морган, сообщает Daily Express.

Источник фото: Legion-Media

22 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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