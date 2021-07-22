Илон Маск объявил грядущую катастрофу на Земле

Землю ждет демографический коллапс. Такое мнение высказала американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. В ответ на пост фан-клуба Tesla в Twitter он написал, что сокращение населения Земли является более серьезной проблемой, чем думают многие.

Речь идет о снижении глобального коэффициента рождаемости, который в этом году составляет 2,4 ребенка на женщину, хотя в 1950 году на женщину приходилось 4,7 ребенка. Кроме того, население мира становится старше. Так, по прогнозам ООН к 2050 году в мире будет жить 1,5 миллиарда людей старше 65 лет.

Также Маск отметил, что для колонизации Марса человечеству потребуется больше людей.

Напомним, Маск планировал, что его компания SpaceX отправит людей на Марс в 2024 году, но затем реализацию проекта отложили до 2030 года.