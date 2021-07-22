У викраденні судді Чауса були задіяні співробітники українських спецслужб – генпрокурор Молдови Режиссёр «Прочь» и «Мы» представил первый постер своего следующего фильма — «Нет» » «Хочу пить!» — протесты из-за нехватки воды в Иране переходят в политические Шестой день подряд иранцы выходят на улицы, чтобы потребовать от властей обеспечить их водой. Точнее, шестую ночь, поскольку сильнейшая жара спадает лишь в темное время суток. Иран страдает от самой сильной засухи в последние 50 лет. По данным иранских правозащитников, только в понедельник и вторник по всей стране прошла 31 протестная акция. На видеороликах в социальных сетях видно, как полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом. Официально подтверждена гибель от огнестрельных ранений четырех молодых людей в провинции Хузестан и городах Изех и Шадеган. Власти обвиняют «вооруженных мятежников», оппозиционеры — силы безопасности. Проправительственное информагентство ФАРС передало, что «мятежники» застрелили одного и ранили другого сотрудника полиции в портовом городе Машахр в богатой нефтью юго-западной провинции Хузестан. Местом самых массовых протестов стал Хузестан, где воды нет в 702 населенных пунктах, и в котором живет арабское суннитское меньшинство, давно жалующееся на дискриминацию в шиитском Иране. Главный лозунг, которой все время скандируют демонстранты — «Хочу пить!». Такой же хэштег на арабском языке распространился в социальных сетях. На одном из видеороликов, записанных в Хузестане, арабская женщина кричит: «Зачем вы стреляете?! У вас никто не отбирал землю и воду!». В ряде мест протесты, по имеющимся данным, приобретают политическую окраску. Пропустить контент из Twitter, 1 Контент из Twitter окончен, 1 У Би-би-си нет возможности подтвердить подлинность этого видео. На двух роликах в соцсетях группа женщин на станции тегеранского метро выкрикивает: «Долой Исламскую Республику!», а демонстранты в городе Изех скандируют: «Благословен будь, Реза Шах!» (последний иранский монарх из династии Пехлеви, свергнутый в 1979 году исламской революцией). Би-би-си не имеет возможности провести самостоятельную проверку подлинности этих видеозаписей. Возле здания МВД Ирана состоялся митинг в поддержку протестующих в Хузестане. «Мы призываем правоохранительные органы не причинять вреда людям, требующим доступа к воде», — заявил на нем известный оппозиционер Наргиз Мохаммади. Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий, особенно в свете сообщений, что иранские силы безопасности открывают огонь по демонстрантам. «Мы поддерживаем право иранцев собираться мирно и выражать свое мнение, не боясь насилия и произвольных арестов», — заявил он. Президент Ирана Хасан Роухани в речи на показанной по телевидению церемонии открытия нового нефтепровода сказал, что «люди, оставшиеся в 50-градусную жару без воды, имеют право жаловаться, протестовать и даже выходить на улицы», но тут же призвал жителей Хузестана «не радовать наших врагов». «Мы должны разделять народ Хузестана и те, кто выкрикивает неправильные лозунги. Несколько сот человек — еще не народ», — заявил он. Он добавил, что в Хузестан уже направлены 500 тонн воды в цистернах, и что вице-президент Эсхак Джахангири скоро направится туда, чтобы разобраться с ситуацией на месте. Количество осадков в Иране нынешним летом упало в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом. От дефицита воды страдают сельское хозяйство и гидроэлектростанции, что приводит к отключениям энергии. Засуха усугубила давние экономические проблемы Ирана. Инфляция в стране достигает 50% в год, налицо дефицит ряда товаров, что и раньше вызывало протестные выступления.