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Граждане Аргентины смогут указывать в паспорте «третий пол»

Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе «пол» значок «Х». Он предназначен для обозначения граждан, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру.

Как следует из документа, опубликованного на портале нормативных актов правительства Аргентины, в национальных документах, подтверждающих личность, гендеров станет три: F (женщина), M (мужчина) или Х. Последний значок будет ставиться, если гражданин страны не относит себя ни к одному из двух гендеров.

Напомним, ранее сообщалось, что третий гендер «Х» и право самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе появятся в паспортах США.

22 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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