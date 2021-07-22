Граждане Аргентины смогут указывать в паспорте «третий пол»

Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе «пол» значок «Х». Он предназначен для обозначения граждан, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру.

Как следует из документа, опубликованного на портале нормативных актов правительства Аргентины, в национальных документах, подтверждающих личность, гендеров станет три: F (женщина), M (мужчина) или Х. Последний значок будет ставиться, если гражданин страны не относит себя ни к одному из двух гендеров.

Напомним, ранее сообщалось, что третий гендер «Х» и право самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе появятся в паспортах США.