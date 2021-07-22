Джордж Маккей и Келли Макдональд сыграют в триллере Netflix «Я пришел»

Онлайн-кинотеатр Netflix планирует расширять британское присутствие на платформе и уже запустил в работу триллер «Я пришел», режиссером которого станет обладатель BAFTA Бабак Анвари. Стал известен основной каст картины.

В предстоящем триллере снимется звезда драмы «1917» Джордж Маккей, а также актриса Келли Макдональд и известный по «Паддингтону» Хью Бонневиль. На роли в картине также заявлены Перселль Аскотт и Варанда Сету. «Я пришел» расскажет о молодом художнике, рисующем граффити. Он задается целью нанести рисунки на дом богатых лондонцев. Однако, подбираясь к своей цели, герой открывает некую тайну, из-за которой он сам и его близкие оказываются в опасности. Ожидается, что триллер выйдет на платформе в 2022 году.