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Джордж Маккей и Келли Макдональд сыграют в триллере Netflix «Я пришел»

Джордж Маккей и Келли Макдональд сыграют в триллере Netflix "Я пришел"

Онлайн-кинотеатр Netflix планирует расширять британское присутствие на платформе и уже запустил в работу триллер «Я пришел», режиссером которого станет обладатель BAFTA Бабак Анвари. Стал известен основной каст картины.

В предстоящем триллере снимется звезда драмы «1917» Джордж Маккей, а также актриса Келли Макдональд и известный по «Паддингтону» Хью Бонневиль. На роли в картине также заявлены Перселль Аскотт и Варанда Сету. «Я пришел» расскажет о молодом художнике, рисующем граффити. Он задается целью нанести рисунки на дом богатых лондонцев. Однако, подбираясь к своей цели, герой открывает некую тайну, из-за которой он сам и его близкие оказываются в опасности. Ожидается, что триллер выйдет на платформе в 2022 году.

22 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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