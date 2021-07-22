Что происходит по Северному Потоку-2 и при чем тут Зеленский

Много людей пишет в личку. Это неудивительно, так как СМИ в Украине напишут про титанические победы Зеленского, и никто не расскажет о том, что происходит на самом деле. Поэтому прошу вашего репоста.

Я хочу, чтобы вы понимали – ЗАПАД НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ТАКУЮ РИТОРИКУ (фраза на скрине фактически говорит “США говорят Украине сидеть тихо, пока они финализируют договор с Германией по Северному Потоку-2”). Должно произойти что-то ВЫДАЮЩЕЕСЯ, чтобы написали такого рода заголовок.

Давайте разбираться. Начнем с самого начала.

Игры Зеленского и Ермака с США начались еще с 2019 года, когда в телефонном разговоре с Трампом Зеленский пообещал “разобраться с делом Бурисмы, так как генеральный прокурор на 100% мой человек”.

Еще до инаугурации была встреча в Киеве помощников Джулиани (адвокат Трампа) Фрумана и Парнаса с партнером Зеленского Шефиром, где конкретно обсуждали “дело сына Байдена”. Шефир встречи не отрицает. Подробно тут.

Идем дальше. К концу 2019 года пророссийский олигарх Дмитрий Фирташ перевел жене Парнаса $1 млн (это уже задокументированный факт), чтобы Парнас через Джулиани “закрыл дела Фирташа”.

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Небольшая вставочка: на позапрошлой неделе был проголосован закон, который спишет Фирташу около 50 млрд долгов. Лонгрид тут.

То есть власть отлично сотрудничает с людьми, которые ПОДКУПАЛИ чиновников в США, которые ездили в Украину и просили “открыть дело на сына Байдена”.

США это, естественно, прекрасно знают.

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К счастью, правоохранители США вскрыли этот замес, что Парнас, что Фруман, что Джулиани сейчас под следствием.

Когда весь этот схематоз стал “достоянием общественности”, Команда Зеленського перепугалась и стала сидеть тихо.

ОДНАКО ДЕМОКРАТЫ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАПОМНИЛИ. И что бы наши “супер честные СМИ” не писали, что бы Арестовичи, Миловановы, Мендели не говорили, – в США все всё прекрасно понимают и помнят. Зеленский и Ермак думают, что они умнее всех, но, по факту, получили репутацию дурачков и клоунов у республиканцев и “врагов” у демократов. Просто 10 из 10-ти. То есть, сами понимаете, отношение Байдена к Зеленскому началось С ОТКРОВЕННОЙ НЕПРИЯЗНИ.

На этом удивительная зе-команда не остановилась, ведь можно еще более ухудшить отношения с США. Идем дальше.

В целой веренице проваленных обязательств по реформам отдельным моментом идет увольнение менеджмента Нафтогаза весной 2021 и последующий pizdec. Почему?

1. Зеленский ПРЯМО В ГЛАЗА сказал Блинкену, что “Коболева увольнял Шмыгаль. Это был не я”.

Комментарий: Это чушь, и все это знают. На заседании (когда принимали решение по набсовету НАКа) Шмыгаль несколько раз выходил “в коридор” поговорить, где ему звонил Зеленский и четко говорил, какие решения принимать. Об этом Блинкену сказала куча людей из тех, кто был на заседании. Нужно быть совершенно конченым дебилом, чтобы думать, что такие вещи можно сохранить в секрете.

2. Причиной сноса менеджмента является “убыток Нафтогаза”.

Комментарий: Это чушь. США прекрасно знают, что такое ПСО, что это схематоз, по которому власть пилит денюжку с Фирташем. ИМЕННО ЭТО и стало причиной убытков Нафтогаза. Но Кабмин, глядя в глаза американцам, врал. Результат – полная потеря доверия.

3. Припис НАЗК по Витренко. Опять же, с Ермаком и Зеленским договаривались, что независимые члены Наблюдательного Совета вернутся ТОЛЬКО при условии, что если НАЗК вынесет припис по Витренко, то Набсовет волен голосовать по Витренко так, как считает нужным. Те махнули головой. Что происходило дальше, вы можете почитать тут.

Отдельное “спасибо” 2-м Юлиям и Наташе Бойко за то, что своими действиями убеждают, что Украина – это “банановая республика”, где живут коррупционеры и дураки.

Витренко сейчас в Вашингтоне – не может получить НИ ОДНОЙ серьезной встречи. Как и Ермака все посылают Витренко на йух. Никто не будет разговаривать с псевдо-СЕО, который чуть что, спотыкаясь, бежит к судье Вовку в ОАСК, чтобы остановить предписание НАЗК о своем увольнении.

Ну, и самое последнее – Зе-команда разговаривает со всеми западными партнерами с позиции “вы нам должны” (подробно я напишу об этом завтра).

Учитывая, что Зе-команда – это кучка клоунов и dolbaebov, все ПРОСТО В ШОКЕ от такой наглости. Чтобы как-то их остудить, и была выпущена такая статья. Украине уже начали ДЕМОНСТРАТИВНО и ПУБЛИЧНО говорить “заткните рты, ваше мнение никому не интересно”. Это И ЕСТЬ реакция Запада на тот беспредел, который творит Зе-команда и Слуга Народа.

А знаете, почему Зеленского пригласили в Вашингтон 30 августа?

Все просто – Запад хочет послушать, что он скажет на День Независимости. Вот и все 🙂 . Будет ли там про “Украина – часть европейской семьи” или “У Украины свой УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ, и ей никто не смеет указывать, что делать” (намекая на то, что наши новые друзьям теперь – Китай).

Все вписать в один пост было бы слишком много, так что завтра будет вторая часть.

Марк Савчук