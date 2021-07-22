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Брюссель инициирует переговоры со странами ЕС по «Северному потоку-2», чтобы его остановить

Проект строительства российского газопровода «Северный поток — 2» «не находится в сфере общих интересов ЕС». Об этом заявили в Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе, передает DW.

Там отметили, что после урегулирования Германией и США разногласий по газопроводу Еврокомиссия не изменила своей критической позиции по отношению к данному проекту и намерена провести консультации по этой теме со странами ЕС, а также соседними государствами, включая Украину.

В том числе Евросоюз готов провести консультации с Киевом в рамках соглашения об ассоциации. ЕС также поддержит переговоры о продлении договора РФ и Украины о транзите газа, добавили в ЕК, уточнив, что в данном вопросе следует «применить дух и букву энергетического законодательства ЕС» с учетом стремления Европы к большей независимости от поставок российских энергоносителей.

Пока никакого официального запроса от правительства Украины обсудить данную тему не поступало, признали в ЕК.

22 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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