Брюссель инициирует переговоры со странами ЕС по «Северному потоку-2», чтобы его остановить

Там отметили, что после урегулирования Германией и США разногласий по газопроводу Еврокомиссия не изменила своей критической позиции по отношению к данному проекту и намерена провести консультации по этой теме со странами ЕС, а также соседними государствами, включая Украину.

В том числе Евросоюз готов провести консультации с Киевом в рамках соглашения об ассоциации. ЕС также поддержит переговоры о продлении договора РФ и Украины о транзите газа, добавили в ЕК, уточнив, что в данном вопросе следует «применить дух и букву энергетического законодательства ЕС» с учетом стремления Европы к большей независимости от поставок российских энергоносителей.

Пока никакого официального запроса от правительства Украины обсудить данную тему не поступало, признали в ЕК.