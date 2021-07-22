Байден: Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию, считает президент США Джо Байден.

По словам Байдена, он встречался с Си Цзиньпином и тот убеждал его, что «демократия не может работать в XXI веке». Также, по мнению Байдена, китайский лидер не верит в возможность объединения нации при демократии.

Американский президент рассказал и о своем общении с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что он также «ставит на автократию».

«Демократия должна встать и показать, что у нас получается», — добавил Байден, выступая перед американцами во время встречи, организованной каналом CNN.

Напомним, ранее Байден заявил, что в США продолжается пандемия коронавируса среди непривитых американцев.