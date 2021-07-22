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56-летняя супермодель снялась топлес с подругой и удивила поклонников

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась откровенным снимком с отдыха на Коста-Рике и удивила поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 56-летняя знаменитость позирует вместе со своей подругой Лиз Кэри. Женщины запечатлены с распущенными волосами в плавках и топлес. При этом их обнаженную грудь прикрывают изображения медицинских масок, которые нанесены на снимок с помощью фоторедактора.

«Нам сказали, что нужно снова надеть маски. Так что мы с @thelizcarey очень любезно это сделали», — подписала Поризкова пост, который набрал больше 26 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид и чувство юмора супермодели. «Первый раз в жизни я позавидовал маске», «Выглядите потрясающе», «Вау!», «Две сказочные феи», «Прекрасные леди», «Мне нравятся эти идеал

22 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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