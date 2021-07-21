Зустріч Зеленского з Байденом буде суто формальною — конгресмен

Час обраний Білим домом для візиту президента України Володимира Зеленського не дозволить йому поспілкуватись з членами Конгресу від обох партій, які виступають проти зняття санкцій США з російського трубопроводу «Північний потік-2». Про це в соціальній мережы заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

З початку президентства Байдена, Тед Круз виступає одним із найголосніших критиків кроків адміністрації США щодо Росії. При цьому Круз вказує, що у Демократичній партії, ЗМІ США не критикують Байдена за дії, які можна порівняти із рішенням попередника Байдена на посаді президента США, Дональда Трампа, які ставали основою для звинувачень на його адресу у буцімто надмірній прихильності до Росії та ін.

«Білий дім переніс візит з липня на час серпневої перерви («канікули» американських законодавців у серпні — прим. ГА). Президент Зеленський не матиме можливості спілкуватись з членами Конгресу, які на двопартійній основі виступають проти здачі Байдена Путіну щодо «Північного потоку-2″. Напевне це просто збіг», — твітує Тед Круз.

Раніше Круз заявив, що канал CNN захищає «повну здачу Байдена Путіну щодо «Північного потоку-2», хоча «протягом 4-х років «кричав «Росія, Росія, Росія!».

Сьогодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона відбудеться 30-го серпня.

«Президент Байден з нетерпінням чекає нагоди привітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі 30 серпня 2021 року. Цей візит підтвердить непохитну підтримку США українського суверенітету та територіальної цілісності перед обличчям тривалої російської агресії на Донбасі та Криму», — йдеться у повідомленні речниці Білого дому Джен Псакі, розміщеному на його сторінці у середу.

Коментуючи заяву Білого дому, президент України Володимир Зеленський відзначив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Джо Байденом.

«Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку України та підтримки реформ», — твітував президент України.

https://ukrainian.voanews.com/a/zustrich-zelenskyi-baiden-krytyka/5974221.html