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Впервые в истории 9 звезд исчезли за полчаса и не вернулись — ученые это не могут объяснить

Астрономы из разных стран мира наблюдали загадочное исчезновение группы из девяти звезд в течение получаса. Такое событие произошло впервые в истории. Об открытии сообщает Nature’s Scientific Reports.

Международная группа астрономов наблюдала загадочное исчезновение звезд в ночном небе, после того, как ее запечатлели. Любопытный случай появления и исчезновения девяти звезд  запечатлен на старой фотопластинке.

Ученые обнаружили это событие, когда сравнивали фотографии одной и той же области неба, чтобы отслеживать объекты во Вселенной, их состояние и расположение.

В исследовании, опубликованном в Nature’s Scientific Reports, говорится, что с помощью этих обзоров астрономы обнаружили десятки тысяч переменных или вспыхивающих звезд, сверхновых, астероидов и переменных активных ядер галактик (AGN). В исследовании участвовали ученые из Швеции, Испании, США, Украины и Индии.

Особый интерес ученых был прикован к группе из девяти транзиторных звезд, которые были открыты Паломарской обсерваторией в Калифорнии 12 апреля 1950 года. Все девять звезд исчезли в течение 30 минут после обнаружения, и с тех пор не регистрировались повторно. Столь многочисленная группа одновременно исчезнувших звезд была обнаружена впервые в истории астрономии.

21 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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