В Японии за два дня до официального открытия стартовала Олимпиада-2020

В Токио дан старт соревновательной программе Олимпийских игр-2020. В среду, 21 июля, за два дня до официального старта Игр, начинаются первые календарные соревнования. Турниры откроют в двух игровых видах спорта — софтболе и футболе.

Так, в эти минуты начался матч в рамках турнира по софтболу между женскими сборными Австралии и Японии.

Чуть позже — в 06:00 — сыграют Италия и США, в 09:00 мск состоится матч между сборными Мексики и Канады.

Соревнования продлятся по 27 июля включительно.

Также 21 июля начнется женский футбольный турнир: Великобритания — Чили (10:30), Китай — Бразилия (11:00), Швеция — США (11:30), Япония — Канада (13:30), Замбия — Нидерланды (14:00), Австралия — Новая Зеландия (14:30).

Мужской олимпийский турнир стартует 22 июля.

Российские спортсмены участия в этих видах спорта на Олимпиаде в Токио не принимают.

Напомним, что церемония открытия Токио-2020 пройдет 23 июля и начнется в 14:00 . Игры завершатся 8 августа.