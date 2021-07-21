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В Японии построили «грибной» туалет

Тойо Ито

Японский архитектор Тоео Ито (Toyo Ito) построил в токийском районе Сибуя новый общественный туалет. Конструкция состоит из трех блоков, по форме напоминающих грибы, сообщает Dezeen.

Уборная появилась в рамках проекта Tokyo Toilet Project. Ито построил на участке три цилиндрических блока с куполообразными крышами. Архитектор выбрал для объекта «повседневный» дизайн — строения покрыты мелкой плиткой с градиентом от молочного оттенка к коричневому. Внутри кабины выкрашены в белый цвет, а благодаря приподнятой крыше в помещения проникает солнечный свет.

По задумке архитектора, туалеты должны выглядеть гостеприимно и вдохновлять горожан пользоваться общественными уборными. «Я надеюсь, что этот общественный туалет будет уборной, которая даст женщинам чувство безопасности, и которой можно будет воспользоваться даже ночью», — пояснил Ито.

Yoyogi-Hachiman Tokyo toilet by Toyo Ito

21 июля, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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