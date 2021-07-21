В Туркмении близ границы с Афганистаном погибли 18 военных

В Туркмении произошла массовая гибель военнослужащих — 16 солдат и двух офицеров. Родственники погибших опасаются, что Минобороны скрывает от них настоящие причины трагедии, передает Turkmen.news со ссылкой на Радио Азатлык (проект Радио Свобода, признанного в России иностранным СМИ с функциями иноагента).

Тела привезли в закрытых гробах. На похоронах присутствовали «силовики в штатском» и представители оборонного ведомства, которые не разрешили открыть гробы.

Людям сказали, что майор, старший лейтенант и их подчиненные попали в ДТП на пути следования армейской колонны близ Ашхабада. Однако источники радиостанции привели другую версию: «груз 200» доставили «КАМАЗом» из Марыйского велаята, который граничит с Афганистаном.

Таким образом, «у родных и близких погибших возникли сомнения по поводу официальных объяснений причин гибели военнослужащих». Ашхабад ранее перебросил тяжелую технику к Афганистану.

У границ Туркмении, как сообщалось, неспокойно из-за отвоевания талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) крупных территорий в Афганистане. После внезапного вывода США своих войск террористы устроили успешные нападения на афганскую армию, которая в ряде случаев оказалась выбита в сопредельный Таджикистан.