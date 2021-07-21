В Киеве состоялся допремьерный показ фильма «Пульс»

19 июля в киевском кинотеатре «Синема Сити» (ул. Антоновича, 176) прошли пресс-показ и пресс-конференция к фильму «Пульс», посвященные старту национального кинопроката биографической спортивной драмы.

Уже 22 июля в кинотеатрах начинаются показы художественного полнометражного фильма «Пульс«, который был создан на основе реальной истории украинской паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

За три дня до старта проката журналисты, кинокритики и блогеры были приглашены в кинотеатр «Синема Сити» в Киеве на специальный допремьерный пресс-показ. В рамках этого события был показан фильм, финальные титры которого зрители встретили аплодисментами. После окончания фильма состоялась пресс-конференция. Ее участниками стали прототип главной героини фильма Оксана Ботурчук, продюсер Егор Олесов, режиссер Сергей Чеботаренко, исполнительница главной роли Наталья Бабенко, директор по маркетингу компании Киевстар Павел Дариман, Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич. Спикеры рассказали о своих впечатлениях от фильма, поделились ожиданиями от проката, раскрыли детали создания фильма и ответили на все вопросы, которые были поставлены представителями СМИ. Мероприятие вела популярная продюсер и телеведущая Наталья Якимович.

На пресс-конференции большое внимание было уделено Оксане Ботурчук. Она поблагодарила команду фильма и поделилась эмоциями от просмотра:

«Хочу поблагодарить съемочную группу за этот фильм. Он создан с такой любовью и профессионализмом, что у меня просто дух захватывает.

Считаю, что Наталье Бабенко удалось вжиться в роль. За такое короткое время приобрести навыки профессионального спортсмена — это действительно профессионализм, и ей все удалось на сто процентов.

Я не люблю себя жалеть и не позволяю жалеть другим, но в финальной сцене, когда героиня стоит на старте стометровки и вспоминает все, что прошла, у меня защемило сердце и я немножко расчувствовалась. Увидеть за полтора часа то, к чему шла более 10 лет жизни, вспомнить эмоции, как было трудно, как прошла этот путь к победе».

Во время общения со СМИ Сергей Чеботаренко был искренним:

«Три года назад я работал с Егором Олесовым над другим проектом и случайно наткнулся в Википедии на историю Оксаны Ботурчук. Я пообщался с Егором, и когда он сказал, что это похоже на художественный фильм, съездил к ней в Днепр. Оксана очаровала меня с самого начала, ее честность и прямота были настолько удивительными, что я почувствовал: это именно та история, которую я мечтал экранизировать. И вот, три года спустя, мы здесь. Я очень благодарен всей команде за то, что это свершилось».

Много о чем было рассказать и продюсеру Егору Олесову:

«Достаточно было прочитать статью об Оксане, чтобы понять, что это невероятно мощная и кинематографическая история. Я считаю, что сейчас нам не хватает мотивационных историй, где мы, украинцы, побеждаем. А эта — именно такая. Она имеет более широкий спектр, чем описание жизни одной спортсменки. Она касается каждого, кто сталкивается с любыми проблемами и может преодолеть и идти к своей мечте, как наша героиня.

Одна из социальных миссий нашего фильма касается инклюзии — эта тема у нас, к сожалению, пока недоразвита. А другая — это поддержка украинских олимпийских и паралимпийских спортсменов на Токийской играх этого года».