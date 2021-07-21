В Канаде разрабатывают электромобиль, который майнит криптовалюту

Daymak Spiritus уже получил предзаказы на 350 миллионов долларов.
Вычислительные мощности современных электромобилей нужны для функционирования бортовых систем, беспилотного управления и навигации. Но канадский производитель Daymak представил разработку, которая ещё и майнит криптовалюту — сообщает Wired.
Инженеры Daymak представили первые рендеры электромобиля и заявили, что предоставят владельцам специальное программное обеспечение, которое максимально упростит процесс майнинга.
Инициативу поддержал Кейт Стриер — вице-президент NVIDIA по искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания сохраняет лидирующие позиции в разработке суперкомпьютеров для автономных транспортных средств.
Генеральный директор Daymak Альдо Байоччи уверен, что к 2023 году мир будет в «разгаре блокчейновой революции», а криптовалюта станет повсеместным платёжным средством.
Несмотря на амбициозные планы, компании только предстоит покорить отрасль. Уже сейчас многие автоконцерны интегрируют компьютерные мощности в свои автомобили, а Tesla недавно представила самую быструю модель с бортовой производительностью на уровне PlayStation 5.
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