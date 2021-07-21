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В Канаде разрабатывают электромобиль, который майнит криптовалюту

Daymak Spiritus уже получил предзаказы на 350 миллионов долларов.

Вычислительные мощности современных электромобилей нужны для функционирования бортовых систем, беспилотного управления и навигации. Но канадский производитель Daymak представил разработку, которая ещё и майнит криптовалюту — сообщает Wired.

Модель под названием Spiritus поступит в продажу в 2023 году, а предзаказы открыты уже сейчас. Оплата принимается в том числе самой криптовалютой (Ethereum или даже Dogecoin), и компания уже зафиксировала сумму в 350 миллионов долларов.

Инженеры Daymak представили первые рендеры электромобиля и заявили, что предоставят владельцам специальное программное обеспечение, которое максимально упростит процесс майнинга.

Инициативу поддержал Кейт Стриер — вице-президент NVIDIA по искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания сохраняет лидирующие позиции в разработке суперкомпьютеров для автономных транспортных средств.

У этой идеи огромный потенциал, потому что мы говорим не о тысячах, а о десятках миллионов суперкомпьютеров в этих автомобилях. В Соединенных Штатах или Германии это может быть не так важно, но в маленьких странах такой автономный транспорт полностью изменит потенциал вычислений.

Кейт Стриер
вице-президент NVIDIA по международным инициативам в области искусственного интеллекта

Генеральный директор Daymak Альдо Байоччи уверен, что к 2023 году мир будет в «разгаре блокчейновой революции», а криптовалюта станет повсеместным платёжным средством.

Несмотря на амбициозные планы, компании только предстоит покорить отрасль. Уже сейчас многие автоконцерны интегрируют компьютерные мощности в свои автомобили, а Tesla недавно представила самую быструю модель с бортовой производительностью на уровне PlayStation 5.

21 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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