В Киеве состоялся допремьерный показ фильма «Пульс» » В Канаде разрабатывают электромобиль, который майнит криптовалюту Daymak Spiritus уже получил предзаказы на 350 миллионов долларов. Вычислительные мощности современных электромобилей нужны для функционирования бортовых систем, беспилотного управления и навигации. Но канадский производитель Daymak представил разработку, которая ещё и майнит криптовалюту — сообщает Wired. Модель под названием Spiritus поступит в продажу в 2023 году, а предзаказы открыты уже сейчас. Оплата принимается в том числе самой криптовалютой (Ethereum или даже Dogecoin), и компания уже зафиксировала сумму в 350 миллионов долларов. Инженеры Daymak представили первые рендеры электромобиля и заявили, что предоставят владельцам специальное программное обеспечение, которое максимально упростит процесс майнинга. Инициативу поддержал Кейт Стриер — вице-президент NVIDIA по искусственному интеллекту. На сегодняшний день компания сохраняет лидирующие позиции в разработке суперкомпьютеров для автономных транспортных средств. У этой идеи огромный потенциал, потому что мы говорим не о тысячах, а о десятках миллионов суперкомпьютеров в этих автомобилях. В Соединенных Штатах или Германии это может быть не так важно, но в маленьких странах такой автономный транспорт полностью изменит потенциал вычислений. Кейт Стриер вице-президент NVIDIA по международным инициативам в области искусственного интеллекта Генеральный директор Daymak Альдо Байоччи уверен, что к 2023 году мир будет в «разгаре блокчейновой революции», а криптовалюта станет повсеместным платёжным средством. Несмотря на амбициозные планы, компании только предстоит покорить отрасль. Уже сейчас многие автоконцерны интегрируют компьютерные мощности в свои автомобили, а Tesla недавно представила самую быструю модель с бортовой производительностью на уровне PlayStation 5.