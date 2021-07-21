В Испании достроили самый высокий дом в Европе

Завершено строительство самого высокого многоквартирного дома на территории Евросоюза. Гигантский небоскреб введен в эксплуатацию в испанском курортном городе Бенидорме, передает The Guardian.

Дом под названием Intempo высотой 187 метров состоит из двух башен-близнецов. В небоскребе 47 этажей и самый скоростной лифт в ЕС, который может подняться до верхнего этажа менее чем за минуту. Пентхаус в башне можно приобрести за два миллиона евро (2,35 миллиона долларов). Стоимость обычных квартир начинается от 257 тысяч евро (302 тысяч долларов). По данным риелторов, 100 из 256 объектов недвижимости в Intempo проданы, из них 60 процентов квартир принадлежат испанцам, остальные 40 — россиянам, скандинавам, немцам и бельгийцам.

Строительство небоскреба началось в 2007 году. У проекта несколько раз сменялся владелец. В 2014 году работы приостановили из-за банкротства очередного собственника. Инвестиционный фонд SVP Global, нынешний хозяин здания, потратил 60 миллионов евро (70 миллионов долларов) на выкуп долгов небоскреба у испанского банка Sareb. Стройка возобновилась лишь в 2018 году.