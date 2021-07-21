Стало известно как 300 миллионов лет назад жили первые микрозавры

Речь идет о микрозаврах, — это маленькие, похожие на ящериц животные, которые бродили по Земле задолго до того, как появились настоящие динозавры. Исследователи назвали новый вид Joermungandr bolti в честь гигантского морского змея из скандинавской мифологии, который сражался с Тором.

Найденная окаменелость может помочь понять как проходила эволюция различных групп животных, включая амфибий и рептилий, так как многие из микрозавров считались либо предками амфибий, либо предками рептилий.

Окаменелость также содержала кожу животного. Исследователи использовали высокочувствительный метод визуализации под названием сканирующая электронная микроскопия (SEM), чтобы вблизи рассмотреть почти идеальную окаменелость.

Вопреки предыдущим идеям о микрозаврах, как о амфибиях, авторы новой работы обнаружили, что у Joermungandr bolti была чешуя. Поэтому авторы новой работы предполагают, что микрозавры могут быть ранними родственниками рептилий, а кроме того, их способность зарываться в землю, возможно, сыграла большую роль в происхождении амниотов, чем изначально предполагалось.

Также авторы обнаружили рисунок гребня, похожий на те, что есть у современных рептилий, которые зарываются в землю. Поэтому авторы предположили, что крепкий череп и удлиненное тело помогали животному зарываться в землю, а его передвижение было похоже на змеиные извивания.