Стало известно число вакцинированных от коронавируса жителей ЕС

На первом месте по числу привитых граждан стоит Мальта, где более 83 процентов жителей вакцинировались от COVID-19. Далее следует Венгрия с 65 процентами привитых граждан. Тройку лидеров замыкает Ирландия, отстающая от венгров на несколько десятых процента.

При этом первый компонент препарата от коронавируса успели получить более 246 миллионов жителей ЕС. По данному показателю лидирует Бельгия, где первый укол сделали 83 процента граждан. При этом параллельно со взрослыми коллективный иммунитет начал вырабатываться у детей и подростков.