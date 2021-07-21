Союзника Трампа арестовали по подозрению в работе на иностранное правительство

Миллиардера и давнего союзника бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Баррака арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в том, что он якобы действовал как агент правительства ОАЭ.
Источник: Министерство юстиции США, и.о. помощника генпрокурора Марк Леско, BBC
Детали: Баррак был ключевым советником кампании Трампа в 2016 году.
Согласно обвинительному заключению, в деле, кроме Баррака, фигурируют Мэтью Граймс, который работает на Баррака, и гражданин ОАЭ Рашид Султан Рашид Аль Малик Альшахи.
Леско заявил, что «обвиняемые неоднократно использовали дружбу Баррака и доступ к кандидату, который в конечном итоге был избран президентом (Трампу — УП), высокопоставленных представителей избирательной кампании и чиновников, а также американских СМИ для продвижения политических целей иностранного правительства, не раскрывая своей истинной приверженности».
Леско добавил, что поведение, указанное в обвинительном заключении, было «не чем иным, как предательством» официальных лиц США, включая самого Трампа.
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