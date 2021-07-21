Шэйлин Вудли стала героиней нового выпуска журнала Hollywood Reporter

Так, актриса, появилась на обложке в черном бюстгальтере и зеленом костюме. Главный акцент был сделан на объемной прическе и глазах, подведенных черными тенями.

На другом снимке красавица позирует в белом костюме бренда Chanel с черным поясом, который надела на голое тело. От этого декольте у тебя слюнки потекут.

В интервью изданию Шэйлин, которая частенько раздевается в кадре, решила порассуждать на тему съемок в секс-сценах.

29-летняя девушка призналась, что не боится подобных моментов в своей работе, но считает, что некоторые режиссеры не очень реалистично изображают интимные моменты. Она пояснила, что предпочитает секс-сцены, в которых актрисы не прикрывают свое тело.

В реальной жизни вряд ли бы она была в нем во время секса. Я так не делаю или в очень редком случае. – сказала Вудли.