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Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в своей карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в своей футбольной карьере. Его слова приводит Besoccer.

Футболист вспомнил, как ему пришлось прощаться с семьей, когда он покинул Мадейру и отправился в Лиссабон в академию «Спортинга». «Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Я тоже плакал», — описал случившееся он.

14 мая стало известно, что мать Роналду Долореш Авейру пообщалась с болельщиками «Спортинга». Она пообещала уговорить сына вернуться в лиссабонский клуб.
21 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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