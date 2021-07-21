При владі Зеленського щодня фіксується щонайменше два рейдерських захоплення, за 2021 рік — 466

За 2021-й рік в Українi зафіксовано 466 рейдерських атак

Про це повідомляє OpenDataBot.

З кінця весни загальна динаміка не змінилася: зараз в Україні щодня відбувається як мінімум по два рейдерських захоплення.

Щорічно в країні фіксують все більше порушень. З 2015 року їх кількість збільшилася в 3 рази. В 2015-му було зафіксовано лише 290 справ щодо рейдерства, а в 2020 — вже 849, і тенденція на збільшення зберігається.

Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 Кримінального кодексу — підробка документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП.

З 348 справ 2021-го року про підробку документів до суду направлено 169. Справи, пов’язані з 206 статтею — протидія господарської діяльності і протиправне заволодіння майном — в суд майже не доходять. З 118 справ до суду направили тільки три.

https://newsua.one/news-econ/v-ukraini-szodnya-fiksuetsya-szonai-51597.html