Премьер-министр Франции предрек тяжелый период эпидемии коронавируса

«Нашу страну ожидает трудный период. Именно поэтому нам следует решительно действовать и принимать правильные решения», — отметил политик. Он призвал население страны пресекать действия, которые ведут к распространению COVID-19 на территории республики.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в свою очередь, напомнил о необходимости увеличивать темпы всеобщей вакцинации. По его словам, власти страны надеются сделать прививку от коронавируса 80-85 процентам молодых граждан в возрасте от 12 лет до конца августа.

С 12 июля во Франции ужесточили антиковидный режим и обязали жителей оформлять санитарные пропуска для посещения кафе, массовых мероприятий и общественного транспорта.