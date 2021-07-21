Появился трейлер нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном и неузнаваемым Беном Аффлеком

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер предстоящей исторической драмы «Последняя дуэль» (The Last Duel) режиссера Ридли Скотта.

В новой картине создатель «Гладиатора» и «Ганнибала» собрал по-настоящему звездный состав. В проекте он воссоединил лучших друзей Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — их невероятную химию на экране кинокритики и зрители отмечают еще со времен «Умницы Уилла Хантинга». Коллегами Бена и Мэтта по фильму также стали Адам Драйвер и звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер.

В основу сценария нового фильма Скотта легла книга Эрика Джагера «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции».

Нормандский рыцарь Жан де Карруж в исполнении Мэтта Дэймона возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарит (Комер) изнасиловал его сосед Жак Ле Гри (Драйвер). Общественность встала на сторону Ле Гри, а словам женщины никто не поверил.

Джоди Комер в фильме «Последняя дуэль»

Мэтт Дэймон в фильме «Последняя дуэль»

Чтобы защитить свою честь и честь жены, Карруж лично идет к королю Франции, который решает, что их конфликт может быть разрешен только в честной битве. Теперь на кону стоит не только репутация, но и сразу несколько жизней, ведь в случае поражения Карружа в дуэли его жену должны сжечь на костре за ложные обвинения.