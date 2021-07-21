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Появилось видео разрушения дамбы в Китае — сотни пропавших без вести

В Китае сотни людей пропали без вести в провинции из-за проливных дождей и прорыва дамбы провинции Хунань КНР. Очевидцы зафиксировали сам прорыв дамбы на реке . Метро в мегаполисе Ченчжоу оказалось вместе с людьми затоплено.
Пока сложно сказать о количестве погибших и пропавших без вести — счет идет на сотни или даже более вероятно на тысячи. В провинции фактически прекратилось сообщение между городами — многи дороги просто размыло или они находятся под водой.


За три дня в китайской юной провинции выпала месячная норма осадков.

21 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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