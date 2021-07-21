Появилось видео разрушения дамбы в Китае — сотни пропавших без вести

В Китае сотни людей пропали без вести в провинции из-за проливных дождей и прорыва дамбы провинции Хунань КНР. Очевидцы зафиксировали сам прорыв дамбы на реке . Метро в мегаполисе Ченчжоу оказалось вместе с людьми затоплено.

Пока сложно сказать о количестве погибших и пропавших без вести — счет идет на сотни или даже более вероятно на тысячи. В провинции фактически прекратилось сообщение между городами — многи дороги просто размыло или они находятся под водой.

Прямо сейчас в Китае из-за проливных дождей прорывает плотины в провинциях, а в городах затоплены не только улицы, но и метро. Сами посмотрите. pic.twitter.com/MLyQaIBcZ2 — Pekвием по стране #FreeNavalny (@RuFailedState) July 20, 2021



За три дня в китайской юной провинции выпала месячная норма осадков.