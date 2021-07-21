Подзахоронение в родственную могилу в Минске: что об этом нужно знать?

Поэт английского романтизма Джон Китс известен не слишком многим любителям поэзии. Это и так понятно, потому что он родился в конце XVIII столетия. Но именно ему принадлежит такое справедливое высказывание, которое можно отнести и к утверждению:

Сильны любовь и слава смертных дней,

И красота сильна. Но смерть сильней.

И пока ей ничто не может противостоять, даже современная медицина. Но если смерть приходит в дом, порой семья желает воспользоваться правом подзахоронения. Что об этом нужно знать?

Что такое услуга подзахоронения?

Если семья выбирает вариант в пользу подзахоронения умершего близкого человека в родственную могилу, это в Минске сегодня не составляет никаких проблем. Но здесь нужно учитывать несколько важных моментов.

1. Такой вариант доступен только для открытых или ограниченно действующих кладбищ.

2. Среди всех погостов в Минске этот вид погребения не удастся осуществить на Западном.

3. Подзахоронение доступно лишь для могилы, которой исполнилось больше 20 лет.

4. Важным условием являются близкие родственные связи прежде умершего и скончавшегося сейчас.

Вот и получается так, что должны соблюдаться не только санитарные нормы, что касается срока между двумя погребения в одну могилу, но и наличия соответствующих документов, подтверждающих родственные связи. Какие моменты еще нужно учитывать?

Определяемся с дополнениями

Многих волнует вопрос, насколько такая услуга является платной. Стоит отметить один момент: само место для такой процедуры похорон является бесплатным. За него не придется ничего платить администрации кладбища. Но платными окажутся следующие услуги:

— демонтаж старого надгробия;

— копка ямы под новую могилу;

— процедура захоронения;

— установка старого или нового памятника.

Но это возможно только в случае, если старая могила окажется зарегистрирована. Что касается оплаты, здесь необходимо добавить и все другие процедуры, связанные с организацией похорон. Например, надо ведь арендовать катафалк для доставки покойника на кладбище. Также следует приобрести все необходимые траурные атрибуты. Так как в одной могиле теперь будут покоиться тела двух умерших родственников, понадобится соответственный двойной памятник, на который понадобится много денег.

Чтобы сохранить расходы, услугу подзахоронения стоит заказывать в компании ООО «Похоронная служба Ритуал». Здесь предлагается все необходимое для любого вида похорон. Это касается и кремации. Ознакомиться со всеми услугами удастся на сайте данной компании https://ритуал.бел/, который доступен в любое время суток. В круглосуточном режиме удастся оформить онлайн заказ. Сразу предлагаются и недорогие траурные атрибуты.