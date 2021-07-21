Первый в мире нержавеющий мост напечатан на 3D принтере и установлен в Амстердаме

Применение технологии 3D печати в различных сферах жизнедеятельности человека становится уже привычным явлением. Пригодились 3D принтеры и мостостроителям. Впервые в мире в Амстердаме был установлен мост из нержавеющей стали, который полностью создан с использованием технологии 3D печати. Значимость события отмечена присутствием на запуске моста в работу королевы Нидерландов Максимы.

Мост, предназначенный для пешеходов и велосипедистов, соединил набережные канала Аудезийдс Ахтербургвал, расположенного в центре Амстердама в Квартале красных фонарей. Работы по созданию моста начались еще в октябре 2015 года. В разработке, проектировке и производстве моста на 3D принтере были задействованы: лаборатория Йориса Лаармана, ABB, Air Liquide, ArcelorMittal, Autodesk, AMS Institute и Lenovo.