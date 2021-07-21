Первый в мире нержавеющий мост напечатан на 3D принтере и установлен в Амстердаме

Применение технологии 3D печати в различных сферах жизнедеятельности человека становится уже привычным явлением. Пригодились 3D принтеры и мостостроителям. Впервые в мире в Амстердаме был установлен мост из нержавеющей стали, который полностью создан с использованием технологии 3D печати. Значимость события отмечена присутствием на запуске моста в работу королевы Нидерландов Максимы.
Мост, предназначенный для пешеходов и велосипедистов, соединил набережные канала Аудезийдс Ахтербургвал, расположенного в центре Амстердама в Квартале красных фонарей. Работы по созданию моста начались еще в октябре 2015 года. В разработке, проектировке и производстве моста на 3D принтере были задействованы: лаборатория Йориса Лаармана, ABB, Air Liquide, ArcelorMittal, Autodesk, AMS Institute и Lenovo.
Собственно печать осуществлялась в мастерской амстердамской компании MX3D на пристани NDSM. Ранее планировалось «напечатать» мост непосредственно на месте установки, однако древняя причальная стенка не была предназначена для такого типа мостов, что и послужило причиной длительного монтажа перед окончательным запуском мостового перехода в работу.
Масса моста — 6000 кг, длина — 12,2 метра и ширина — 6,3 м. При монтаже были задействованы 4 робота-сварщика, объединившие части конструкции в цельный мост. Встроенные в мост датчики будут контролировать пассажиропоток, проходящий по мосту и степень износа конструкции. Открытие моста также было роботизировано. После того как королева нажала кнопку, механическая рука с ножницами перерезала ленту.
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