Особенности и применение масла для кутикулы

О красивом и стойком маникюре мечтает каждая женщина, и сегодня это стало реальностью благодаря производству качественных гель-лаков. Они позволяют легко и быстро создать оригинальное декоративное покрытие на ногтях, для которого характерно быстрое высыхание и длительный эффект. Приобрести все для маникюра и педикюра можно в проверенном интернет-магазине, в котором представлена продукция от известных брендов.

Особенности масла для кутикулы

Для ухода за нежной кутикулой производители рекомендуют использовать специальное масло. Оно способствует быстрому заживлению трещин и ран, смягчает и увлажняет кожу, при этом легко наносится.

В состав входят растительные экстракты, которые позволяют избавиться от проблемы сухости. Кутикула становится мягкой, что не составит труда самостоятельно ее удалить. Смягчающий эффект заметен сразу после первого нанесения, а при регулярном использовании кожа станет мягкой и увлажненной.

Органическое масло для кутикулы выпускается во флаконе с кисточкой и в виде удобного карандаша. Это незаменимое косметическое средство для ухода за нежной кожей вокруг ногтей, которое должно быть в косметичке у каждой женщины.

Преимущества и применение

Применять масло для кутикулы легко и удобно, оно имеет ряд неоспоримых преимуществ. К ним относится следующее:

смягчение;

питание;

увлажнение;

простое и комфортное нанесение;

регенерирующий эффект;

быстрое высыхание;

мгновенный результат.

После нанесения создается невидимый защитный барьер, а руки выглядят ухоженными. Масло бывает натуральным и минеральным. Натуральное получают из растительных семян, оно относится к очищенным маслам и может обладать разными свойствами.

Оно предназначено не только для питания и увлажнения кожи, но и профилактики грибковых заболеваний. Для чувствительной кожи используют минеральное масло, для которого характерна безопасность и гипоаллергенность.

Оно покрывает поверхность и создает защитную пленку, не проникая в верхние слои кожи. В результате удается сократить потери влаги и защитить от негативного воздействия микробов. В зависимости от целевого назначения масло для кутикулы может быть касторовым, репейным, кокосовым, оливковым, из виноградных косточек, жожоба и др. Выбирать состав необходимо с учетом особенностей кожи и типа проблемы, которую необходимо устранить.

Например, касторовое предназначено для питания, увлажнения и быстрого роста ногтей. Для быстрого заживления ран наносят оливковое или миндальное масло. Репейное позволяет устранить сухость, но пользоваться им следует нерегулярно.

В противном случае возможно проявление аллергических реакций. Для увлажнения, успокоения и восстановления кожи рекомендуется наносить масло жожоба. Также отлично подходят для ухода за кутикулой и ногтями масло абрикоса, авокадо, арганового дерева, кунжута, зародышей пшеницы и др.